Tabata exalta “menor rejeição” entre candidatos de SP no Datafolha

O Instituto Datafolha divulgou na tarde desta quinta-feira uma nova rodada de pesquisa sobre as intenções de voto dos eleitores paulistanos para a Prefeitura de São Paulo. De acordo com o levantamento, a candidata Tabata Amaral, do PSB, oscilou de 7% para 8%.

No cenário da pesquisa espontânea, quando o eleitor não tem acesso a uma lista com o nome dos candidatos, Tabata oscilou de 2% para 4% das intenções de voto.

Em comunicado enviado à imprensa, a campanha da candidata exaltou seu crescimento nas pesquisas, e celebrou o menor índice de rejeição obtido por Tabata.

“A campanha da Tabata Amaral avalia como positiva a pesquisa Datafolha de hoje para sua candidata. Ela cresceu, dobrou sua porcentagem na espontânea, diminuiu o desconhecimento e segue sendo a candidata com a menor rejeição”.

De acordo com a candidata do PSB, a pesquisa mostra que o eleitorado percebe a coragem dela em enfrentar o candidato do PRTB Pablo Marçal nos debates e a avalia positivamente por mostrar propostas concretas e postura equilibrada, ao contrário do influenciador.