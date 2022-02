Supremo julga nesta semana fundão partidário e publicidade de campanha

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os ministros do STF devem analisar nesta semana uma série de ações sobre as eleições de outubro.

Na quarta, a Corte julga se mantém restrições previstas na lei eleitoral à propaganda eleitoral paga em jornais impressos e sites. A ação foi apresentada pela ANJ, que contesta a restrição da propaganda paga em veículos de comunicação impresso.

Também está na pauta do Supremo o julgamento de uma ação do Partido Novo contra a aprovação do bilionário fundão eleitoral, o primeiro teste de fogo de André Mendonça na Corte.