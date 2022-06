Supla e Orquestra Sinfônica de Santos se unem em show especial de rock

Artistas de peso como Supla, Ritchie, Fernanda Abreu e a banda Plede Rude se reúnem no próximo dia 17 de junho para comemorar os quarenta anos do rock brasileiro, em São Paulo.

A apresentação ‘Clássicos do Rock’ contará com a participação especial da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, no Teatro Sérgio Cardoso.

O espetáculo inclui no repertório grandes sucessos do rock brasileiro, além de clássicos internacionais do gênero — passando por Beatles, Pink Floyd, Ozzy Osbourne e Nirvana.

Realizado pela Secretaria de Cultura de São Paulo, o show tem direção e regência dos maestros Luís Gustavo Petri e José Consan.

