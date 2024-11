Sul é região que mais apoia proibição de celular na escola, diz Nexus

O Sul é a região em que os brasileiros mais concordam com a proibição do uso de celulares em sala de aula, tema de projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados.

Os dados da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados mostram que 93% da população são favoráveis à proibição total ou parcial do uso dos aparelhos, acima da média nacional, de 86%.

Na comparação com outras regiões do país, o Nordeste e Norte/Centro-Oeste se igualam à média nacional, com 86% favoráveis a alguma mudança no uso de celulares em sala de aula. Já no Sudeste, 83% da população concordam com a proibição parcial ou total aos aparelhos eletrônicos nas escolas.

Da parte dos sulistas que concordam com mudanças nas regras, mais de dois terços (71%) acreditam que a melhor solução seria proibir totalmente a utilização dos aparelhos. Só 54% da população geral concorda com essa opção. Outros 22% dos sulistas apoiam apenas a proibição de uso recreativo dos celulares e defendem que eles possam ser usados em atividades pedagógicas. Já 7% dos entrevistados não concordam com nenhum tipo de proibição.

O projeto de lei aprovado na Comissão de Educação da Câmara pretende proibir o uso de qualquer aparelho eletrônico portátil nas salas de aula dos estabelecimentos de ensino de educação básica. A proposta permite o uso em atividades didáticas, com autorização dos professores.

Entre os dias 22 e 27 de outubro, a Nexus entrevistou presencialmente 2.010 brasileiros maiores de 16 anos nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos, com intervalo de confiança de 95%.