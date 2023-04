Suíços investem pesado na capital de Santa Catarina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, administrado pela empresa suíça Zurich Airport Brasil, acaba de ganhar um sistema de segurança de última geração.

A plataforma Genetec faz parte do pacote de 550 milhões de reais investidos pela empresa no terminal e tem o objetivo de aprimorar os processos no aeroporto.

A plataforma de segurança controla 500 câmeras, 210 portas de controle de acesso às áreas administrativas e críticas do terminal — como embarque, desembarque, aduanas — do reconhecimento automático das placas dos veículos que circulam no estacionamento privado para funcionários e terceiros.

Há ainda o mapeamento de todas as áreas do terminal por meio das câmeras, tornando mais rápida e eficiente a localização e a visualização de qualquer ocorrência, o que contribui para que a equipe de segurança tenha uma resposta rápida e coerente com cada situação.

Na antiga infraestrutura, o aeroporto contava com sistemas de segurança proprietário e 150 câmeras, o que limitava sua modernização e ampliação da capacidade de cobertura.