STJ vai julgar recurso de Geraldo Alckmin

A Terceira Turma do STJ julga no próximo dia 8 de novembro recurso de Geraldo Alckmin contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que não verificou a ocorrência de dano moral indenizável por causa de uma matéria da revista IstoÉ, em 2013.

Alckmin foi citado em notícia intitulada “O Propinoduto do Tucanato Paulista”, com conteúdo supostamente calunioso e ofensiva à sua honra e à imagem. Para o tribunal estadual, a notícia se limitou a narrar as denúncias e investigações sobre esquema de desvio de dinheiro público em contratos do Metrô e CPTM.

Segundo Alckmin, houve omissão do TJSP quanto à imputação direta a Alckmin pela prática de ato criminoso e à necessidade de abertura de contraditório prévio à divulgação de reportagem, pois o veículo não o teria procurado para apuração do assunto publicado. Para a defesa do ex-governador, a matéria o expôs ao desprezo público ao exibi-lo perante a sociedade como pessoa responsável por desvio de recursos públicos.

No STJ, Alckmin pede o reconhecimento da ocorrência de ato ilícito na publicação das matérias e a condenação da Três Editorial ao pagamento dos danos morais. O relator é o ministro Moura Ribeiro.

Continua após a publicidade