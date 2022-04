STJ transfere tecnologia para o Tribunal de Justiça do Piauí

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A automação é uma necessidade do judiciário brasileiro dado o volume cada vez maior de ações abertas. O STJ firmou na semana passada um acordo de transferência de tecnologia com o Tribunal de Justiça do Piauí como parte de um programa de parcerias em que a corte superior dá suporte aos tribunais estaduais.

O STJ transferiu sem custo a tecnologia de seu sistema Athos, que usa inteligência artificial para o exame de admissibilidade dos recursos. O STJ tem parcerias semelhantes com tribunais do Rio, Espírito Santo e Alagoas.