STJ marca data de instalação do novo TRF-6 de Minas Gerais

Presidente do STJ, o ministro Humberto Martins marcou nesta semana a cerimônia tão aguardada pelo sistema Judiciário de Minas Gerais.

A instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região será realizada no dia 19 de agosto, numa cerimônia em Belo Horizonte. Todos os procedimentos já foram encaminhados no STJ.

Como o Radar mostra na edição de VEJA que está nas bancas, o presidente Jair Bolsonaro deve nomear os primeiros magistrados do novo tribunal já no início de agosto, antes da saída de Martins do comando do STJ.

Depois da instalação simbólica, o tribunal entrará em processo de consolidação de sua estrutura.