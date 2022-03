STJ manda governo informar Lula sobre laços da Lava-Jato com os EUA

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ministros do STJ decidiram nesta quarta manter uma decisão que determinou ao Ministério da Justiça que repasse ao ex-presidente Lula informações sobre uma eventual cooperação formal de procuradores da Lava-Jato de Curitiba com autoridades do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Lula já havia pedido, sem sucesso, o acesso às informações diretamente ao Ministério da Justiça, mas o governo não repassou os dados. A defesa de Lula quer comprovar com provas do próprio governo que a suposta colaboração entre a Lava-Jato e autoridades norte-americanas se deu de forma clandestina.