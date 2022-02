STJ forma maioria para manter indenização do RJ a familiares de Amarildo

A segunda turma do STJ formou maioria nesta terça para manter a condenação do estado do Rio de Janeiro ao pagamento de pensão e indenização aos familiares do pedreiro Amarildo Dias de Souza.

Pela decisão, a companheira e cada um dos filhos terão direito, além da pensão, a 500 000 reais do estado por danos morais.

Amarildo desapareceu em 2013, após ser levado por policias militares para as dependências da Unidade de Polícia Pacificadora na comunidade da Rocinha.

A pensão mensal, correspondente a dois terços do salário mínimo nacional — cerca de 808 reais — será paga à companheira e aos filhos. Além dos 500 000 reais de indenização para cada um, o poder público estadual foi condenado a pagar 100 000 a cada um dos três irmãos da vítima.

O julgamento foi adiado por pedido de vista da ministra Assusete Magalhães, única integrante do colegiado que ainda não votou.

O estado do Rio de Janeiro recorreu ao STJ sustentando que a verba indenizatória seria excessiva, ultrapassando 4 000 salários mínimos, em decorrência de um único fato. Alegou, ainda, que deveria ser retirada ou reduzida a indenização por dano presumido aos irmãos da vítima, já que não integram o mesmo núcleo familiar.

Por fim, argumentou que o pensionamento aos filhos do pedreiro deveria ser limitado até a data em que eles completassem 18 anos, e não 25 anos, pois a obrigação de prestar alimentos cessaria quando atingida a maioridade, podendo se estender até os 25 anos apenas se comprovada matrícula em instituição de ensino.