STJ pode decidir disputa dos anos 90 sobre aposentadoria nesta quarta

Uma disputa por aposentadoria que se arrasta há quase três décadas deve ser novamente julgada nesta quarta-feira, no STJ. Os ministros da Corte vão analisar um recurso da Previdência Usiminas contra decisão favorável a um aposentado que pediu o pagamento da complementação de aposentadoria.

Os personagens iniciais da disputa eram 405 aposentados da antiga Cofavi (Companhia Ferro e Aço de Vitória) e a Femco (Fundação Cosipa de Seguridade Social, que hoje é a Previdência Usiminas). As partes fecharam um contrato de aposentadoria complementar em 1985. Os funcionários contribuíram com a formação de um fundo e, anos depois, passaram a receber suplementação proporcional ao tempo de serviço.

A Femco, no entanto, suspendeu os pagamentos em 1996. O fundo formado com as contribuições dos aposentados chega a 1,3 bilhão de reais. O valor mensal da pensão complementar, para cada aposentado, é inferior a um salário mínimo por mês.

Os aposentados já obtiveram no STJ 142 decisões judiciais favoráveis à reparação do direito ao complemento. Destas, 96 já transitaram em julgado no próprio tribunal. Ainda existem cerca de 200 aposentados e/ou seus herdeiros que buscam o reconhecimento do direito.

Alem disso, em 2015, a 2ª seção do STJ ratificou esse mesmo entendimento fixando a responsabilidade da Previdência Usiminas. Os aposentados venceram 100% das ações no primeiro e no segundo graus e foram vencidos em apenas um processo, que foi julgado pela 3ª Turma, mas ainda cabe recurso.