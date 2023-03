STJ dá cinco dias para Robinho entregar passaporte

O Radar mostrou a intenção da defesa de Robinho de que o jogador entregue o passaporte ao STJ. Nesta sexta, o ministro Francisco Falcão deu cinco dias para o atleta entregar o documento.

Condenado por estupro na Itália, Robinho apresentou, segundo o relator, indícios de tentar driblar a lei penal italiana. A medida levou em conta a gravidade do crime, a repercussão internacional do caso e a condição econômica do jogador, a qual poderia facilitar eventual fuga do Brasil.

“Nesse rumo, enquanto tramita este pedido de homologação, convém a fixação de cautelares diversas da prisão para garantir eventual futura decisão acatando o pedido de execução da pena em território nacional”, disse o ministro.