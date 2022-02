STJ anula condenação de Gim Argello, que deve disputar eleição no DF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Quinta Turma do STJ anulou nesta terça-feira a condenação do ex-senador Gim Argello na Operação Lava Jato e remeteu o processo à Justiça Eleitoral. Preso em 2016 e solto três anos depois, ele já anunciou que vai se candidatar a um cargo eletivo no Distrito Federal.

O ex-senador recorreu ao tribunal alegando omissões na decisão que analisou o pedido de reforma do acórdão do TRF4 quanto à condenação. Os ministros João Otávio de Noronha, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas acolheram os embargos da defesa de Argello.

Hoje sem partido, ele era filiado ao PTB. Segundo a acusação, o ex-senador recebeu dinheiro de empreiteiras para barrar convocações em CPMI da Petrobras, em 2014.