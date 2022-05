STJ antecipa eleição da lista para novos ministros na Corte

O STJ decidiu antecipar para o dia 11 de maio, às 9h, a sessão do pleno destinada à formação das listas tríplices para o preenchimento das duas vagas de ministro abertas na Corte. Originalmente marcada para o dia 12 a eleição iria coincidir com a sessão do TSE.

Além de formar a lista de desembargadores dos TRFs que será enviada a Jair Bolsonaro para a definição dos próximos dois integrantes do STJ, os ministros irão votar para eleger os próximos presidente e vice-presidente do tribunal, além dos ministros que exercerão os cargos de corregedor nacional de Justiça, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, diretor da Revista do STJ e membro efetivo do Conselho da Justiça Federal.