STJ analisa denúncia da PGR contra governador do Acre por corrupção

A Corte Especial do STJ vai decidir nesta quarta-feira se torna o governador Gladson Cameli réu por envolvimento num milionário esquema de desvios no Acre. A denúncia da PGR acusa o político por crimes de organização criminosa, corrupção, peculato e fraude em licitação. O julgamento está marcado para as 14h.

A PGR pediu ao Superior Tribunal de Justiça o afastamento do governador e também denunciou familiares dele, empresários e servidores por recebimento de propina e desvios em obras.

Como mostrou o Radar na edição de VEJA que está nas bancas, interlocutores da Corte dizem que os ministros vão aceitar a denúncia contra Cameli, mas não deverão afastá-lo do cargo, por considerarem o afastamento uma medida drástica que configuraria condenação antecipada do governador. Além disso, os fatos que motivariam o afastamento não são amparados em argumentos atuais.