STJ adia eleição da lista de desembargadores para 12 de maio

O STJ adiou para o próximo dia 12 de maio a eleição para a escolha dos nomes dos desembargadores federais que irão compor a lista a ser encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro.

Cinco TRFs do país indicaram 16 interessados em ocupar as vagas abertas com a aposentadoria dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefi Cordeiro.

Em outubro passado, a Corte havia definido que a eleição ocorreria no dia 23 de fevereiro, em sessão presencial.

As 33 cadeiras do STJ são compostas por juízes dos Tribunais Regionais Federais, desembargadores dos Tribunais de Justiça — indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal —, advogados e membros do Ministério Público Federal, estadual e do Distrito Federal.