STJ abre inscrições para concurso de analista judiciário

O STJ abriu recentemente as inscrições para o concurso público destinado a formar o cadastro de reserva do tribunal para cargos de analista judiciário com nível superior e salário de até 12.455 reais.

As inscrições – bem como as solicitações de isenção da taxa de inscrição – podem ser feitas até o dia 20 de setembro, no site do Cebraspe.

O edital do novo concurso do STJ foi publicado no último dia 19. As provas estão previstas para 1º de dezembro.

O concurso será realizado no Distrito Federal, em etapa única de caráter eliminatório e classificatório, com provas objetivas e discursivas para todos os cargos, além de teste de aptidão física específico para os candidatos ao cargo de analista judiciário na especialidade inspetor da polícia judicial.