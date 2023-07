STF volta com discurso de Rosa, posse de Zanin e pautas polêmicas

Ao marcar o retorno dos trabalhos após o recesso, nesta semana, Rosa Weber fará seu último discurso de abertura dos trabalhos antes da aposentadoria no STF. O texto, ainda em preparação, segundo colegas da Corte, já deve ser em tom de despedida.

Rosa, no entanto, vai manter um ritmo forte na pauta da Corte até seus últimos dias no cargo. Um dos processos na pauta do segundo semestre, por exemplo, é o que discute a descriminalização do porte de drogas, tema que move paixões na sociedade. Há ainda outras discussões importantes.

Na quinta, o novo ministro da Corte, Cristiano Zanin, vai tomar posse numa grande cerimônia para mais de 200 convidados no plenário do tribunal.