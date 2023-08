STF vai lançar livro e documentário sobre ataques do 8 de janeiro

O STF vai lançar nesta quarta-feira um livro e um documentário sobre os ataques de 8 de janeiro, quando o Supremo, o Congresso e o Palácio do Planalto foram invadidos e vandalizados por golpistas. O lançamento será feito pela presidente da Corte, Rosa Weber, em um evento no Museu Ministro Sepúlveda Pertence, na sede do tribunal, a partir das 18h30.

Intitulado “Democracia Inabalada”, o documentário traz depoimentos dos ministros, de servidores e colaboradores do STF sobre o atentado e a recuperação do prédio em apenas três semanas, com imagens inéditas de áreas atacadas.

Já o livro é dividido em oito capítulos que relatam a história do edifício-sede da Suprema Corte; a invasão do prédio histórico do Tribunal; as medidas adotadas para a reconstrução; a restauração das obras de arte destruídas; a campanha #DemocraciaInabalada; a sessão de abertura do Ano Judiciário com o Plenário reconstituído. A publicação é composta também pelos relatos de ministros, servidores e colaboradores entrevistados para o documentário, além de uma galeria de fotos com imagens da destruição e reconstituição dos espaços atingidos pelos vândalos.

O documentário será exibido às 22h do dia 3 de setembro, na TV Justiça. E a versão digital do livro estará disponível no portal do STF.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga