STF vai julgar punição a médicos por aborto em casos de estupro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O STF vai discutir, na volta do recesso, se médicos podem ser punidos por realizarem aborto em casos de estupro.

A ação é relatada pelo ministro Alexandre de Moraes na Corte.

O caso envolve a postura do Conselho Federal de Medicina, que decidiu punir os profissionais da categoria que realizam o procedimento. Moraes deu liminar suspendendo os processos contra médicos e cobrou explicações da entidade.

O caso começou a ser julgado no plenário virtual do STF, mas o ministro André Mendonça pediu destaque e agora caberá ao ministro Luis Roberto Barroso escolher uma data para levar o caso ao plenário principal do tribunal.