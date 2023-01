STF tem maioria por afastamento de Ibaneis e prisão de Torres no DF

A maioria dos ministros do STF, em sessão virtual nesta quarta, confirmou o afastamento, por noventa dias, de Ibaneis Rocha do cargo de governador do Distrito Federal e também avalizou a ordem de prisão expedida por Alexandre de Moraes contra Anderson Torres, o ex-secretário de Segurança distrital.

Seguindo a decisão de Moraes, os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Luís Roberto Barroso já apresentaram manifestação.

“O descaso e conivência do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e, até então, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres — cuja responsabilidade está sendo apurada em petição em separado — com qualquer planejamento que garantisse a segurança e a ordem no Distrito Federal, tanto do patrimônio público — Congresso Nacional, Presidência da República e Supremo Tribunal Federal — só não foi mais acintoso do que a conduta dolosamente omissiva do governador do DF, Ibaneis Rocha”, disse Alexandre, relator do caso, ao decidir por seu afastamento.

Rocha foi afastado do cargo depois dos atos terroristas contra o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto.