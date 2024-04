STF tem maioria para ampliar foro privilegiado dos políticos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A maioria dos ministros do STF já votou, no julgamento virtual da Corte, para ampliar o foro privilegiado de deputados federais e senadores nos casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele, mesmo após a saída da função.

Presidente do Supremo, o ministro Luís Roberto Barroso deu o sexto voto que consolidou o resultado. O julgamento, no entanto, foi interrompido por um novo pedido de vista, formulado agora por André Mendonça. A análise do tema segue até o dia 19.

Como mostrou o Radar, a retomada do foro privilegiado faz parte de um movimento da Corte para ganhar força política no momento em que o Congresso avança em diferentes frentes para reduzir poderes do Supremo.