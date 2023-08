STF retoma nesta quarta o julgamento do marco temporal de terras indígenas

Os ministros do STF retomam, nesta quarta, o julgamento que discute se as demarcações de terras indígenas devem seguir o chamado marco temporal.

O caso objetivo em análise no STF envolve uma decisão da Justiça sobre um território indígena em Santa Catarina, que foi enquadrado na regra segundo a qual indígenas só têm direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988.

Em junho, o ministro André Mendonça pediu vista e paralisou o julgamento com o placar em 2 a 1 pela rejeição dessa regra.

A Câmara aprovou o projeto do marco temporal, sinalizando contrariedade com a tendência existente no Supremo de rejeição da interpretação. O texto está no Senado, foi aprovado na Comissão de Agricultura, está na CCJ e ainda precisa ser votado no plenário pelos senadores.

Se algum ministro do Supremo pedir novamente vista, os senadores terão tempo para analisar a matéria antes da conclusão do julgamento que divide setores da sociedade.