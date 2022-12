STF retoma julgamento do Orçamento Secreto nesta semana

O STF retoma nesta quarta-feira o julgamento de quatro ações que questionam a legalidade do chamado “Orçamento Secreto”, que é como ficaram conhecidas as emendas de relator que passaram a ser adotadas no país em 2020 e que são alvo de críticas por não darem transparência sobre a movimentação dos recursos para os municípios.

Na quarta passada, o julgamento teve início com o voto da relatora das ações, a ministra Rosa Weber, além de oito sustentações orais e a manifestação da PGR. A sessão, contudo, foi suspensa e os ministros só devem começar a ler os seus votos nesta quarta. Ainda não há uma previsão se a palavra final será conhecida nesta quarta.

O Supremo analisa a legalidade das emendas de relator no momento em que o Congresso pressiona pela liberação da prática. Como se sabe, o governo de Jair Bolsonaro pena com o desequilíbrio das contas públicas neste final de ano e precisou suspender uma série de pagamentos não obrigatórios em dezembro, inclusive os do orçamento secreto.

Já da parte do governo que assume em janeiro, não há o interesse de enterrar de vez as emendas, dado que ainda não está claro como vão se comportar as forças no Parlamento durante o governo de Lula.

Há um entendimento entre congressistas e o novo governo de que a solução para o Orçamento Secreto deve ser política e não jurídica.