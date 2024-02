STF retira grades de proteção na Praça dos Três Poderes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os chefes dos Três Poderes da República participaram, há pouco, da retirada simbólica das grades que protegiam o STF em Brasília.

O ato ocorreu após a sessão de abertura dos trabalhos do Supremo no ano e depois de Luís Roberto Barroso, Lula e Rodrigo Pacheco discursarem exaltando a volta da normalidade democrática no país.

O prédio do Supremo foi completamente destruído na invasão bolsonarista durante o 8 de janeiro de 2023. A Corte foi o último poder a liberar o espaço na Praça dos Três Poderes. Antes do Supremo, o Planalto já havia retirado as estruturas de proteção e também o Legislativo.