STF reduz horário de expediente em dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo

O STF vai alterar o expediente da Secretaria do Tribunal e o atendimento ao público nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Na estréia contra a Sérvia, a seleção joga às 16h. O expediente do STF será das 8h às 14h.

O Brasil volta ao campo na segunda-feira, 28, às 13h contra a Suíça. O horário de atendimento do Tribunal vai começar e terminar mais cedo: das 7h às 11h. Já no último jogo da fase de grupos, contra Camarões, no dia 2 de dezembro, o expediente será das 8h às 14h. O jogo será às 16h.

Os prazos processuais, que iniciam ou encerram em data de jogo da seleção, serão adiados para o dia útil seguinte. A sessão plenária do STF será às 9h30 da quinta-feira, 24.

A redução do horário de expediente está prevista em lei, mas não é obrigatória. Servidores podem aderir, ou não. Caso prefiram ser dispensados, a diferença da jornada de trabalho normal para o expediente reduzido será compensada.

Confira abaixo como será o expediente do STF nas seguintes datas:

24 de novembro (quinta-feira), das 8h às 14h;

28 de novembro (segunda-feira), das 7h às 11h;

2 de dezembro (sexta-feira), das 8h às 14h

