STF mantém sessão com presença restrita a advogados e imprensa credenciada

O STF manteve a sessão desta quinta, dia seguinte à morte de um homem-bomba que tentou atacar a Corte, restringindo a participação aos advogados das partes e à imprensa previamente credenciada.

Todos serão submetidos a “rigorosos procedimentos de segurança”, de acordo com o Supremo.

Nesta manhã, o prédio principal do STF foi submetido à vistoria e varredura por agentes da Polícia Federal e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Distrito Federal como medida de cautela.

Desde a madrugada, o tribunal está cercado com gradis e controle de acesso desde o estacionamento do panteão até o estacionamento da Câmara, medida que será mantida por prazo indeterminado.

O programa de visitação pública no edifício-sede fica suspenso provisoriamente até que todos os procedimentos de segurança sejam reavaliados.