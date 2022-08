STF manda PGR se manifestar em mais uma ação contra Bolsonaro

Futura presidente do STF, a ministra Rosa Weber enviou à PGR uma representação apresentada por políticos da oposição contra Jair Bolsonaro pelo crime de improbidade na famosa reunião do presidente com embaixadores em que ele atacou o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas.

“Determino a abertura de vista dos autos à PGR, a quem cabe a formação da opinio delicti em feitos de competência desta Suprema Corte, para manifestação no prazo regimental”, disse Rosa Weber.

A PGR deve avaliar se há elementos de prova que sustentem uma investigação contra Bolsonaro por crime de improbidade, abuso de poder político e econômico e crime contra o Estado Democrático.

Pelas manifestações recentes da PGR, o procedimento é mais um forte candidato a terminar na gaveta do arquivo da instituição.