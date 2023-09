STF leva julgamento de réus do 8 de janeiro para o plenário virtual

A presidente do STF, ministra Rosa Weber, acolheu o pedido de Alexandre de Moraes e determinou que os julgamentos dos réus pelo ataque de 8 de janeiro saiam do plenário principal da Corte, onde há sessões presenciais e transmitidas pela TV, para o plenário virtual, onde os ministros apenas juntam os votos por escrito no site do tribunal.

Moacir José dos Santos, o quarto réu a ser julgado pela Corte por causa dos atos golpistas, já terá o caso analisado nesse modelo.

Na semana passada, os julgamentos no plenário do Supremo foram marcados por críticas de advogados de réus aos ministros e ao próprio tribunal. Um deles chegou a dizer que os magistrados eram as pessoas mais odiadas do país.

A falta de liturgia dos advogados, além de cobranças à OAB, levou os ministros a decidirem pelo modo virtual de julgamento. A medida também dará mais celeridade ao processo, já que o STF vai julgar mais de 200 réus nesse modelo.

