STF já prepara o guarda-roupa para a chegada de novos ministros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com duas aposentadorias a caminho — Ricardo Lewandowski e Rosa Weber –, o STF renovou contrato com o alfaiate que faz as togas dos ministros. Cada veste custa 3 000 reais ao tribunal. O contrato anual, que inclui outros serviços, é de 14500 reais.

Sobre o contrato, a assessoria do Supremo fez o seguinte registro: “O contrato traz uma estimativa de serviços relacionados às vestimentas dos ministros e assistentes de plenário que possam ser necessárias ou exijam manutenção no período de doze meses. Esse contrato previu aquisição de duas togas de gala para posses ou sessões solenes; cinco togas diárias para ministros (para reposições); capas para assistentes de plenário; ajustes de costura ou trocas de cordões. A contratação não significa que haverá aquisição de togas, mas sim que, caso seja necessário, o STF acionará sob demanda a empresa contratada previamente por licitação para o serviço”.