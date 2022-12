STF já formou maioria contra orçamento secreto, analisa constitucionalista

O julgamento da constitucionalidade das emendas do relator entra na terceira semana nesta segunda-feira. Em sessão do Supremo Tribunal Federal marcada para as 10h, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que pediram mais tempo para análise na quinta passada, devem proferir seus votos.

O placar de momento tem 5 votos para a inconstitucionalidade do instrumento e outros 4 ministros consideram as emendas do relator constitucionais. No entanto, mesmo os juízes a favor da manutenção do mecanismo condicionaram o voto à implementação de critérios de transparência, analisa o advogado constitucionalista Felippe Mendonça.

“Todos eles foram contra a característica secreto. A manutenção, ou não, do instrumento emenda do relator, isso está sendo discutido”, analisa Mendonça, doutor em Direito pela USP. “O instrumento pode continuar existindo, mas ele tem que atender às finalidades constitucionais e, com isso, obrigatoriamente, ele não pode ter um caráter secreto, ele tem que garantir a transparência porque o orçamento é público”, acrescentou.

O ministro André Mendonça, por exemplo, defendeu que as emendas do relator devem ter todas as possibilidades de controle. Enquanto Alexandre de Moraes, que também votou pela manutenção do mecanismo, destacou a necessidade de distribuição equânime das emendas.

Kassio Nunes Marques entende que o orçamento é uma prerrogativa do Legislativo e acha que o Judiciário não deveria intervir no assunto. O voto de Dias Toffoli foi semelhante ao dos três colegas. No quesito transparência, a posição dos quatro ministros se soma aos demais magistrados que acompanharam a relatora do caso e presidente do STF, Rosa Weber.

“Por já ter nove votos a favor, já caiu o orçamento secreto, isso é fato”, concluiu o advogado Felippe Mendonça.

O Congresso aprovou na sexta-feira um projeto de resolução com retificações sobre as emendas do relator. Os parlamentares garantiram mais transparência sobre o autor da emenda, destinaram 50% dos recursos para projetos em saúde e ação social e determinaram a partilha da verba proporcional ao tamanho das bancadas.

Um dos votantes desta segunda, Ricardo Lewandowski, já declarou que levará em conta as mudanças promovidas pelo Congresso.