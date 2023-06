STF já encomendou a toga do ministro Cristiano Zanin; veja detalhes

O STF já encomendou as togas de Cristiano Zanin e do futuro ministro que será escolhido por Lula para o lugar de Rosa Weber. Custo: 30 000 reais.

A beca de gala com cinturão, confeccionada em cetim na cor preta, é bordada com o nome do ministro, por extenso, em linha branca, na fonte Arial e em letra maiúscula.

Há ainda, no pacote, camisa em tricoline extra 100% algodão, fio 120 egípcio na cor branca e com colarinho “tipo smoking”, também com o nome do ministro bordado por extenso.

No valor, além de diferentes unidades do traje, o STF também já contratou ajustes e outros serviços.