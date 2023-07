STF gastará fortuna para repor equipamentos destruídos por bolsonaristas

Os prejuízos do 8 de janeiro ainda não acabaram no STF. No dia da invasão, os bolsonaristas destruíram todo o sistema multimídia de transmissão das sessões do plenário do Supremo. A conta da reposição dos equipamentos foi fechada agora: 6,8 milhões de reais.

Só as câmeras de TV destruídas pelos aliados de Jair Bolsonaro e os telões do plenário custarão mais de 1 milhão de reais.

O STF abriu uma licitação e ainda espera baixar esses valores.