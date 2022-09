STF forma maioria para manter restrição a decreto de armas de Bolsonaro

O plenário virtual do STF formou maioria para confirmar uma decisão do ministro Edson Fachin que suspendida trechos do decreto de 2019 do presidente Jair Bolsonaro que facilitava o acesso da população brasileira a armas e munições.

Os decretos foram alvos de três ações do PSB e do PT no Supremo. Fachin concedeu uma liminar para derrubar os seus efeitos no último dia 5, dado o “risco de violência política” que tornaria “de extrema e excepcional urgência a necessidade de se conceder o provimento cautelar”.

Em sua decisão, Fachin afirmou que há consenso na comunidade internacional a respeito da necessidade de um maior controle sobre a circulação das armas de fogo. Ele determinou que a posse de armas só pode ser autorizada a pessoas que demonstrem por razões profissionais ou pessoais efetiva necessidade para tal. Também determinou a redução do limite de munições que cada pessoa pode comprar.