STF firma acordo com a Unesco no Brasil para projeto de museu da Corte

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto, vão assinar nesta quarta-feira um acordo de cooperação técnica internacional relativo ao novo projeto do Museu do Supremo Tribunal Federal.

A cerimônia está marcada para as 13h30 e acontecerá no gabinete da presidência da Corte. A parceria, firmada por meio da Agência Brasileira de Cooperação, transformará o espaço em um centro cultural de referência para a promoção da memória e da educação para a democracia, com o intuito de salvaguardar e difundir a história do constitucionalismo brasileiro, da conquista de direitos fundamentais e humanos e do STF.

O projeto visa aproximar o tribunal da sociedade e ampliar a compreensão acerca da importância da Constituição e do Supremo para a proteção de direitos e do regime democrático.

