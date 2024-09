STF faz parceria para fomentar o desenvolvimento de lideranças femininas

O STF firmou parceria com a Todas Group, empresa de fomento a lideranças femininas, para estimular a ascensão profissional das mulheres a cargos de liderança. A iniciativa vem na esteira do programa “Juntas: Programa de Liderança Feminina no STF”, visando fomentar a equidade de gênero no mercado de trabalho.

Com isso, a Todas Group oferecerá uma “jornada educacional” voltada a mais de 170 servidoras da Suprema Corte com duração de 12 meses. Segundo a empresa, o conteúdo oferecido nos cursos é baseado em 16 habilidades aceleradoras de carreiras femininas.

Andreia Rego, Secretária de gestão de pessoas no STF, afirmou que o projeto é uma oportunidade única e excepcional para o desenvolvimento das lideranças femininas.

“Já trilhamos um caminho importante com palestras, mentorias e rodas de conversa, e agora temos mais a plataforma da Todas no STF. Será uma oportunidade única de aprender e desenvolver com mentoria de modelos excepcionais de liderança feminina”, destacou a secretária.