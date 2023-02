Na abertura do ano, STF exalta reconstrução do plenário após depredações

A Suprema Corte fez questão de relembrar o atentado de 8 de janeiro na sessão solene desta quarta que marca a abertura do ano Judiciário. Em cada uma das cadeiras, foi disposto um encarte com a imagem do plenário do STF antes dos ataques, o cenário depredado por golpistas e a sala reconstruída. A iniciativa faz parte da campanha Democracia Inabalada.

Na invasão à sede do Judiciário, a quebradeira do plenário foi registrada em vídeo, cadeiras foram levadas à rua, uma cópia da Constituição foi roubada e nem os armários em que se guardam as togas foram poupados. A presidente da Corte, Rosa Weber, ordenou a criação de um gabinete extraordinário para reconstruir o prédio.