STF e TSE criam força-tarefa para conter ameaças radicais contra ministros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com Jair Bolsonaro convocando militantes para uma “luta por liberdade” no 7 de setembro, o STF e o TSE criaram uma força-tarefa conjunta de segurança para mapear e barrar potenciais ameaças de radicais contra os ministros e os respectivos tribunais.

A segurança do STF, por exemplo, é realizada por policiais judiciais, que têm atribuição de proteger as áreas, instalações e adjacências do tribunal, bem como garantir a segurança dos ministros e familiares em todo território nacional.

A Secretaria de Segurança do STF já realiza exercícios permanentes para identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais e, com base no resultado dessas análises, definir os riscos existentes e planejar ações que mitiguem ou neutralizem ameaças.

Foi esse trabalho que identificou, no passado, atos preparatórios de terrorismo, como revelou o ministro Luiz Fux, presidente da Corte.

Já no TSE, há a interação e cooperação com o Supremo na área se segurança porque três ministros do Supremo são titulares do TSE, além dos substitutos.

No contexto das eleições, assim como nas demais ações em que os ministros estejam envolvidos, há um canal livre de comunicação entre as áreas especializadas de STF e TSE, com a finalidade de garantir o pleno exercício das atribuições dos magistrados.