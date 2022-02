STJ dispensa ex-governador de pedir autorização para sair de João Pessoa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

​A Sexta Turma do STJ atendeu um pedido da defesa do ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho e permitiu que ele possa se afastar da comarca de João Pessoa sem a necessidade de autorização judicial, por até sete dias. Anteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado havia imposto a medida cautelar que o impedia de deixar a capital paraibana sem permissão prévia.

Coutinho é investigado pelos crimes de fraude à licitação, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro, no âmbito da Operação Calvário. Ele chegou a ser preso no fim de 2019. Antes do PSB, o ex-governador é hoje pré-candidato ao Senado pelo PT.

No pedido ao STJ, a defesa do ex-governador alegou que ele depende da participação em atividades político-profissionais fora de João Pessoa para sua subsistência.