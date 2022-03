STF deve estabelecer regras para grampo telefônico no país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os ministros do STF vão começar a julgar nesta quarta uma matéria que discute os limites para o uso do grampo telefônico com autorização judicial por investigadores.

A lei fala que os grampos podem ser realizados por 15 dias e prorrogados, desde que com fundamentação judicial. Há operações, no entanto, que duram anos sem que os telefones de alvos deixem de ser grampeados.

Os ministros devem estabelecer um limite para essas questões.