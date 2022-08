STF decide que acusado de matar Marielle será submetido a júri popular

Acusado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o policial militar reformado Ronnie Lessa será submetido a júri popular, no Tribunal de Justiça do Rio. A decisão foi tomada pela 1ª Turma do STF , que manteve a rejeição de habeas corpus apresentado pela defesa de Lessa, que também havia sido negado pelo STJ e pelo próprio TJ-RJ.

A decisão foi tomada em sessão virtual, encerrada na última sexta-feira. A defesa de Lessa, que está preso preventivamente, entrou com um recurso contra liminar da ministra Rosa Weber, de junho. A decisão que submeteu o réu ao Tribunal do Júri foi tomada em março de 2020: a sentença acolheu três qualificadoras previstas no Código Penal: “motivo torpe”, “outro meio que dificultou a defesa da vítima” e “para assegurar a impunidade de outro crime”.

Os advogados de Lessa argumentaram que a fundamentação em relação às qualificadoras seria inidônea e que não haveria nos autos informação de qual teria sido o motivo do crime.