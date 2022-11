STF cumprimenta Bolsonaro por reconhecer derrota e iniciar transição

O STF cumprimentou Jair Bolsonaro (PL) pelo discurso de reconhecimento da derrota nas eleições e por ter dado autorização para o início dos trabalhos de transição para o próximo governo. Em seu perfil oficial no Twitter, o Supremo destacou a importância da fala do presidente, depois de quase dois dias de silêncio do mandatário e no momento em que bloqueios são feitos por manifestantes golpistas em várias estradas do país.

“O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do Presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições”, publicou o Supremo.