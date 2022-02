STF continuará focado na ‘estabilidade democrática’ do país, diz Fux

Presidente do STF, o ministro Luiz Fux abriu os trabalhos da Corte com um discurso em que reforça o compromisso dos ministros com a “estabilidade democrática” e com a “preservação das instituições políticas do país”.

O ano eleitoral deve ser marcado por duros embates e discursos radicais tanto de aliados de Jair Bolsonaro quanto de apoiadores de Lula, o que preocupa a preocupação da Corte. Fux também disse que o tribunal vai procurar julgar temas que contribuam para a “revitalização econômica e a proteção das relações contratuais e de trabalho, de moralidade administrativa e da concretização da saúde pública e dos direitos humanos afetados pela pandemia”.

“Movidos por singular espírito cívico e sempre em busca do bem-estar social, proferimos colegiadamente decisões ponderadas sobre temas de alta complexidade científica e constitucional, cujo desfecho produziu impactos políticos, econômicos e sociais positivos para o Brasil, como, por exemplo, os esforços para salvar vidas e empregos”, disse Fux.

“Por essa razão, a pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, neste primeiro semestre de 2022, continuará dedicada às agendas da estabilidade democrática e da preservação das instituições políticas do país; da revitalização econômica e da proteção das relações contratuais e de trabalho; da moralidade administrativa; e da concretização da saúde pública e dos direitos humanos afetados pela pandemia, especialmente em prol dos mais marginalizados sob o prisma social”, segue Fux.