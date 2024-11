Startup de energia solar por assinatura vai investir R$ 3 bilhões até 2027

VEJA Mercado – sexta, 1º de novembro

O desempenho preocupante da bolsa e entrevista com André Nunes

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta sexta-feira, 1°. O mês de outubro se encerrou e o saldo para o real foi bem negativo. O dólar comercial disparou 6% em apenas um mês e ultrapassou a marca dos 5,78 reais — o maior valor desde 2021. A máxima histórica da moeda americana é de 5,90 reais, registrada em maio de 2020. Já o Ibovespa teve uma queda de 1,6% em outubro, ainda na casa dos 130 mil pontos. Nesta sexta-feira, novos dados de emprego nos Estados Unidos prometem afetar o humor dos investidores. O payroll de outubro é um importante termômetro da economia americana e pode ter o poder de nortear as próximas decisões do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, sobre os juros. O Fed se reúne na próxima semana, assim como o Copom. No Brasil. A expectativa é de uma elevação de 0,5 ponto percentual na taxa Selic. As projeções futuras de inflação indicam um estouro da meta este ano e estão em viés de alta para 2025. A instabilidade e a volatilidade devem reinar no mercado enquanto o pacote de cortes de gastos do governo não for apresentado e os resultados das eleições americanas não forem oficializados. Diego Gimenes entrevista André Nunes, economista-chefe do Sicredi.