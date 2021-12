Startup de educação planeja voo bilionário com cashback em 2022

Um experiente grupo de empresários acaba de criar o PontoE, plataforma de relacionamento entre empresas e consumidores voltada para a educação.

A Startup tem entre seus investidores Tarek Farahat, ex-CEO da P&G, e nasce com a meta de beneficiar 10 milhões de pessoas até o fim do seu terceiro ano de atuação, movimentando um valor estimado em 3,4 bilhões de reais em cashback para despesas exclusivas com educação.

“Já temos as maiores empresas de cada segmento aderindo ao programa e devemos anunciar todas já no início do próximo ano. Temos bancos, empresas dos setores automotivo, alimentar e, claro, as educacionais”, diz Chris Ranoya, um dos criadores e presidente do PontoE.

A empresa tem como CEO a fundadora do Quintal de Trocas, Carol Guedes, e conta ainda com empresários como Luiz Panareli, CIO da Indico DataLoyalty, e Pedro Assumpção e Beto Pires Ferreira, ex-VPs do Grupo ABC.

O PontoE foi desenvolvida com o conceito de economia colaborativa e das Práticas ESG (metas sociais, ambientais e de governança corporativa).

Com capital 100% brasileiro, sede em São Paulo e hub de inovação em Porto (Portugal), a startup oferece uma solução para ajudar as famílias com os custos de formação escolar e demais investimentos em educação por meio de um aplicativo, com lançamento para o público em março de 2022.