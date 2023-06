Startup de bônus em compras gera faturamento milionário no varejo

A CRM & Bonus registrou 252,3 milhões de reais em resgate de bônus no primeiro trimestre deste ano, resultado 339% maior do que no mesmo período do ano anterior. A startup, que atende marcas como Arezzo, Vivara, Itaú, XP, Adidas e Kopenhagen, projeta um faturamento de 120 milhões de reais para 2023.

Nos primeiros três meses do ano, foram quase 9 milhões de bônus gerados, 43% a mais do que em 2022, e 1,3 milhão de benefícios resgatados, aumento de 80% em relação ao ano anterior.

