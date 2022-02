Spotify retira do ar mais de 100 episódios de podcast de Joe Rogan

O Spotify retirou do ar, no último sábado, mais de 100 episódios do podcast do humorista americano Joe Rogan após declarações racistas do apresentador — ele acabou se desculpando pelas falas.

A plataforma não divulgou oficialmente o motivo da remoção dos conteúdos, mas o programa The Joe Rogan Experience já vinha sofrendo duras críticas por divulgar informações falsas sobre a pandemia e as vacinas — artistas, inclusive, anunciaram boicote ao Spotify por insistir em manter os episódios no ar.

Com toda a confusão, a plataforma perdeu, apenas na última semana, 2,9 bilhões de dólares (cerca de 15 bilhões de reais) em valor de mercado. Os investidores, claro, não estão nada felizes vendo os papéis da empresa derreterem, o que aponta que o negacionismo de Rogan pode ter sido determinante para a retirada dos episódios do ar.