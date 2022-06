‘Sou apaixonado por jet ski’, diz Bolsonaro a empresários na CNI

Jair Bolsonaro estava diante de cerca de 1.500 empresários do setor industrial, no evento da CNI com presidenciáveis, e achou interessante perguntar à plateia quem já tinha andado de jet ski. Na sequência, confidenciou sua paixão pelo veículo aquático, com o qual costuma curtir a vida sempre que pode.

“É uma coisa maravilhosa. Eu sou apaixonado por jet ski”, declarou o presidente.

Bolsonaro contava que foi procurado pelo ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, para reduzir ou zerar o imposto de importação de veleiros pro Brasil.

“Logicamente eu nunca subi num veleiro, a não ser jet ski. Qual o motivo? Primeiro, tinha como reduzir, não tínhamos que achar um imposto compensador pra aquilo, porque não tinha produção aqui. E segundo ele, na Europa existe sete milhões de veleiros. E de cada forma direta ou indireta, cada veleiro são mais dois empregos. E o Brasil não tinha, praticamente isso”, comentou.

E então compartilhou sua declaração de amor com os empresários:

“A mesma coisa quando se fala em turismo. Quem aqui já andou de jet ski? É uma coisa maravilhosa. Eu sou apaixonado por jet ski. Gosto até com essa idade de dar cavalo de pau por aí e me dou muito bem, modéstia à parte. Estimula o turismo. Até um mês atrás, se chegasse numa cidade, não tinha como alugar um jet ski. Ou se tivesse, não tinha habilitação. Fui conversar na Marinha como facilitar isso”.

Continua após a publicidade