‘Sorriso é o que nos une’, o novo lançamento de Diogo Nogueira

Na sexta, 13 de maio, chegará em todas as plataformas digitais, a música Sorriso é o que nos une. O projeto é resultado da parceria entre a Odontoprev, empresa líder em planos odontológicos, e Musickeria. A música de Rodrigo Leite, Peu Cavalcante e Isaqueganha ganhará vida no timbre inconfundível do cantor Diogo Nogueira.

A canção terá também um videoclipe inédito, dirigido por Guilherme Arruda. O material completo está previsto para ser lançado em 26 de maio. Com 35 anos de história, a Odontoprev tem 8 milhões de beneficiários. A marca escolheu o cantor para representar a companhia.

“Nunca foi tão importante falar sobre o sorriso. Sorrir ganhou ainda mais força e significado nesses últimos anos e, foi a partir dessa nova perspectiva, que decidimos lançar esse projeto. O carisma do Diogo Nogueira reforça a narrativa da letra e da melodia, além de destacar o que a Odontoprev sempre prezou por todos esses anos, despertar sorrisos”, diz Renato Costa, CIO/CMO da Odontoprev.

Convidado para produzir a música, Juliano Cortuah, diz querer que o público reconheça Diogo Nogueira como um cantor genuinamente brasileiro, que canta de tudo com originalidade, não importa o gênero. “O que me faz sorrir é uma manhã de sol, de céu azul bonito. É acordar ao lado da pessoa que você ama. Acho que as coisas boas da vida fazem com que a gente esteja sempre sorrindo.”, declara Diogo Nogueira, um dos artistas mais carismáticos da nossa música.