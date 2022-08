Soraya vai ao RS fazer campanha ao lado de Leite, apoiado por Tebet

Candidata ao Palácio do Planalto pelo União Brasil, a senadora Soraya Thronicke estará em Porto Alegre na noite desta quarta-feira para se reunir com Eduardo Leite e participar da inauguração do comitê de campanha dele ao governo do Rio Grande do Sul. No Estado, o partido da presidenciável integra a coligação do tucano.

Ocorre que o PSDB de Leite embarcou na candidatura de Simone Tebet à Presidência. A também senadora é do MDB, mesmo partido do candidato a vice do ex-governador gaúcho, mas não estará no evento.

Palanque estadual à parte, as duas continuam sofrendo nas pesquisas de intenção de voto.